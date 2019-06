La lección de Santi Cazorla después de once operaciones de tobillo: "He aprendido a no rendirme nunca"

CON SANTI CAZORLA

Pablo Motos le ha preguntado a Santi Cazorla por lo que ha aprendido después de su lesión y once operaciones. El jugador confiesa que no estaba dispuesto a rendirse y que el volver a los campos de fútbol fue una gran motivación para él. "He hecho todo y más por volver a jugar", afirma a la respuesta de Motos.