CON JULIA OTERO

"He descubierto que la equidistancia es la moderación y es, sobre todo, la racionalidad", ha reflexionado Julia Otero, que ha asegurado que es "hija de la inmigración gallega en Cataluña" pero "no independentista". Así ha explicado su posición sobre la situación política en Cataluña y su opinión sobre que aplicar el 155 "no sería constitucional".