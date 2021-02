Jordi Évole detalla la corrupción en el PP con Aznar: "La respuesta hacia Mariano Rajoy es dura"

Pablo Motos ha preguntado a Jordi Évole sobre la entrevista que realizará a José María Aznar en el estreno de la segunda temporada de 'Lo de Évole'.

Durante esa charla, ha profundizado sobre los casos de corrupción del Partido Popular y cómo se siente ante su situación actual. Además, Jordi Évole ha confesado las impresiones que considera que el expresidente del Gobierno tiene hacia Pablo Casado o Mariano Rajoy.

Además, el periodista ha revelado en 'El Hormiguero 3.0' que le extraña que "un personaje como Aznar no se enerase de nada" dentro del PP y por esa razón, han hablado sobre las acusaciones de Bárcenas: "Mantiene que no sabía nada y nunca he recibido un sobre ni un sobresueldo".

En el programa hemos accedido a un adelanto de esta conversación, ¡no te lo pierdas!

El gran gesto de José María Aznar

Pablo Motos le preguntó al periodista si es cierta la afirmación en la que los entrevistados suelen caerles bien tras el programa. En el caso de José María Aznar, ha confesado que no van a ser amigos "pero tuvo un buen gesto de venir a nuestro programa".

Jordi Évole ha resumido que su conversación con el expresidente ha sido muy gratificante porque "es sano para un momento en el que vivimos". Revívelo al completo en el vídeo.