La próxima semana celebramos el programa 2.000 de 'El Hormiguero 3.0' junto a Will Smith y además nos visitarán Bertín Osborne, Edurne e Iñaki Gabilondo

SEMANA DEL 20 DE MAYO

El lunes, 20 de mayo, arrancamos la semana por todo lo alto: ¡'El Hormiguero 3.0' cumple 2.000 programas!. Para celebrarlo nos acompaña en una noche tan especial uno de nuestros invitados fetiche, el actor norteamericano Will Smith. Hacía tres años que no nos reencontrábamos con él y ahora lo hemos hecho en Londres. El martes, 21 de mayo, nos visita un buen amigo, el cantante Bertín Osborne con quien charlaremos sobre el éxito de su último disco, 'Yo debí enamorarme de tu madre'. El miércoles, 22 de mayo, recibimos a la cantante Edurne que está de enhorabuena porque regresa al panorama musical después de cinco años. Y el jueves, 23 de mayo, visita nuestro plató al respetado periodista Iñaki Gabilondo, para hablarnos de la cuarta temporada de su programa 'Cuando ya no esté'.