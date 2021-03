David Bustamante muestra a Pablo Motos su gran debilidad: comer limón con cáscara

Pablo Motos ha preguntado a David Bustamante sobre la pasión de comer limones enteros. El artista ha asegurado que es cierto y ha contado el por qué de esta debilidad: "En el vermut, ahí empezó todo".

"Me gusta comerlo con cáscara y todo", ha asegurado el invitado que no ha dudado en probarlo en directo en 'El Hormiguero 3.0'. El presentador también lo ha degustado pero no ha sido del mismo agrado, ¡vaya cara ha puesto!

Justo antes, David Bustamante ha relatado como en 20 años de carrera los fans le han sorprendido con numerosos regalos, pero Pablo Motos ha querido recordar la vez en la que la familia del cántabro confundió mierdas con trufas.