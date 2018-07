Daniela Blume, Darek, Lorena Castell, Bertín Osborne, Arévalo, María León, Paco Tous y Anna Tarrés en El Hormiguero

El lunes, 15 de abril, acuden al plató de El Hormiguero tres de los concursantes de Splash, famosos al agua: Daniela Blume, Darek y Lorena Castell. Los “saltadores” nos visitan antes de que se emita la segunda gala eliminatoria de cuartos de final, en la que podremos los saltos de dos de nuestros invitados, Lorena Castell y Darek, y también los de sus compañeros Miriam Díaz-Aroca, Gervasio Deffer, Juanjo Ballesta, Julio Iglesias Jr, Serafín Zubiri y Romina Belluscio. Daniela, Lorena y Darek nos comentarán cómo están viviendo su paso por este talent show y recordarán con nosotros algunas de las mejores anécdotas vividas durante los entrenamientos y las galas.

-El martes, 16 de abril tendremos en El Hormiguero a dos buenos amigos, Bertín Osborne y Paco Arévalo, que vienen a presentarnos su nuevo espectáculo teatral, Dos caraduras en crisis, que hasta el 12 de mayo se puede ver en el Teatro Apolo de Barcelona y que desde el 16 de mayo estará en cartel en el Teatro Amaya de Madrid. Dos caraduras en crisis es una continuación de su anterior espectáculo, Mellizos, y basándose en la premisa de que son hermanos hilan en el show anécdotas, monólogos y música en directo.

-El miércoles, 17 de abril, nos visitan en El Hormiguero,Paco Tous y María León dos de los actores de la serie Con el culo al aire, que está a punto de estrenar su segunda temporada en Antena 3. La comedia, que despidió su primera temporada como líder absoluta de los miércoles con una media de más de un 17% de share, traerá en su segunda temporada más relaciones sentimentales y tres nuevos personajes que pasarán a formar parte del camping más famoso de la televisión. Paco y María nos avanzarán algunas de las claves de los nuevos episodios y recordarán con nosotros los momentos más divertidos vividos durante la grabación de la serie.

-Y el jueves, 18 de abril, viene a El Hormiguero la ex seleccionadora nacional de natación sincronizada, Anna Tarrés, que nos presentará su libro Cuando ser la mejor no es suficiente (editorial Planeta), en donde hace un repaso por su trayectoria profesional y trata de explicar las razones por las que la cesaron de su cargo el pasado mes de septiembre y por las que 15 ex nadadoras publicaron una carta denunciando presuntos tratos vejatorios por parte de la entrenadora. Anna Tarrés –a la que también vemos los lunes como jurado de Splash, famosos al agua- se sincera en este libro en el que también recuerda los mejores momentos vividos junto a unas nadadoras que, junto a ella, han colocado a la sincronizada española en la élite mundial de este deporte.