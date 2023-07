El 'feo' de Tamara Falcó a Pablo Motos a escasos días de su boda: "Me dio cosa invitarte"

La última tertulia de actualidad del curso en 'El Hormiguero' ha tenido como protagonista a una colaboradora que ha centrado la atención casi cada jueves en el programa por los preparativos de su boda. ¡Y ya está a punto de producirse el gran enlace! Tamara Falcó ha dado los últimos detalles a pocos días del evento del año.

También ha saltado la polémica cuando Nuria Roca ha comentado que la próxima vez que le vean será en el altar. "Bueno, tú en la preboda", le ha aclarado Tamara porque toda la celebración dura tres días. El problema es que Pablo Motos no está invitado a esa primera parte. "Me dio cosa invitarte porque como criticasteis aquí tanto lo de las bodas que duraban tres días, pues ya no me atreví a decirte que la mía duraba tres días", le ha reconocido la novia, que ha intentado arreglar este aprieto: "Estás invitado a todo si quieres venir". Todo lo han arreglado con un emotivo abrazo.

Tamara también ha contado que no está nerviosa: "Excepto que no he visto el vestido terminado". Este mismo viernes viaja para Nueva York para la última prueba, ida y vuelta en el mismo día. Además, ha revelado un detalle curioso sobre Isabel Preysler: "Mi madre quería que durmiera con ella esta semana". ¡Dale al play para descubrir los últimos detalles de la boda de Tamara Falcó!

Por supuesto, en la tertulia tampoco ha faltado el último mensaje polémico de Juan del Val. Se lo ha dedicado... ¡al badminton!

Además, ha contado cómo surgió la idea del 'polémico' en 'El Hormiguero'. Ha sido la última anécdota antes de que los tertulianos comiencen sus vacaciones. ¡Feliz verano!