Íñigo Errejón enumera en 'El Hormiguero 3.0' las tres diferencias sustanciales entre Unidas Podemos y Más País

Pablo Motos le ha preguntado a Íñigo Errejón sobre las motivaciones que le han llevado a presentar su candidatura con Más País, y ha argumentado qué distingue a su formación respecto a Unidas Podemos.

"Estas elecciones no son normales, son un bochorno porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo"

"¿Qué garantía tiene el votante de izquierdas de que vais a llegar a un acuerdo?", le ha preguntado Pablo Motos a Errejón pensando ya en los pactos tras las elecciones. El líder de Más país ha aprovechado para arremeter contra quienes no han pujado por el diálogo y han llevado a la repetición electoral.

"Me parece sano que un representante político no viva de forma muy distinta a sus vecinos"

Errejón ha asegurado que todo lo que gana lo dona a su partido. Además, ha defendido que un representante político viva con tres salarios mínimos y de una forma no muy distinta a sus vecinos.

"No apoyaré a Pedro Sánchez si aplica el 155"

Sobre la sentencia del 'procés', el candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno ha asegurado que la respeta aunque no esté muy de acuerdo, y ha apostado por ratificar un acuerdo entre Cataluña y el resto de España para "reconstruir puentes". Aún más tajante ha sido sobre la aplicación del 155: "No solucionaría los problemas", ha dicho, por lo que no apoyaría a Pedro Sánchez en el caso de aplicarlo.

"Yo nunca tendré una mala palabra hacía Clara Serra"

Errejón ha aclarado su relación con Clara Serra tras la dimisión de su número dos como diputada de Más Madrid. Ha negado que él se haya convertido en un "hiperlíder", al estilo de Pablo Iglesias, como ella ha asegurado.

"Estoy orgulloso de haber sido siempre coherente con mis ideas"

El líder de Más País ha explicado cómo fue su salida de Podemos y cómo es su relación con Pablo Iglesias. Errejón ha asegurado que "cree en la política útil, en la que los partidos llegan a acuerdos".

Sobre el cambio climático: "Hay que invertir para liderar los sectores de futuro"

El líder de Más País ha defendido la importancia de invertir en las nuevas tecnologías y en la transición ecológica. Errejón ha asegurado que es necesario que como país lleguemos los primeros a este proyecto de lucha contra el cambio climático.

Íñigo Errejón explica cómo beneficiaría a la sociedad española la jornada laboral de 32 horas

Errejón ha explicado que, dentro del programa de Más País, existe un punto en el que hablan de la jornada laboral de 32 horas. Cree que este cambio ayudaría a la sociedad y ha respondido a todas aquellas dudas de Pablo Motos sobre los beneficios o los inconvenientes hacia los empresarios.

Su idea de reforma fiscal: "El IVA es el impuesto más injusto"

Íñigo Errejón ha explicado que se deben subir solamente los impuestos a los ricos, que considera que son aquellas personas de más de 2 millones de euros en patrimonio. En su opinión, son los que "tienen que contribuir un poco más al país".

Errejón afirma que la subida de las pensiones "tendría que ir a la Constitución" y no "ser una cosa de campaña"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado a Pedro Sánchez por haber prometido en precampaña que subirá las pensiones lo mismo que se encarezcan los precios, aunque ha valorado que la medida es buena y la apoyaría. ¿Y cómo la financiaría? Errejón ha propuesto sus soluciones.

Sobre la legalización del cannabis: "Nos nos deberíamos cerrar"

Errejón ha reconocido que de joven probó los porros pero que no le gusta fumar. El candidato de Más País ha afirmado que es un tema de salud pública y pone de ejemplo a algunos estados de los Estados Unidos con su política de regulación sobre el cannabis.