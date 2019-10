SENTENCIA PROCÈS

Íñigo Errejón ha hablado sobre la sentencia del procés, el candidato a la Presidencia del Gobierno asegura en ‘El Hormiguero 3.0’ que la respeta aunque no esté muy de acuerdo. Errejón asegura que se debe de ratificar un acuerdo entre Cataluña y el resto de España, debido a que es necesario reconstruir muchos puentes. Sobre la aplicación del 155, el líder de Más País afirma que “el 155 no solucionaría los problemas” y afirma que no apoyaría a Pedro Sánchez en el caso de aplicarlo. Disfruta de la entrevista completa de Íñigo Errejón en ATRESplayer.