Paz Padilla cuenta su experiencia ayudando a los afectados por la DANA: "Estaban desprotegidos y así es como me siento"

Paz Padilla ha visitado El Hormiguero para contarnos anécdotas de su vida y ha dado su opinión sobre las redes sociales y cómo han sido estos últimos meses tras la pérdida de uno de sus hermanos.

La actriz ha contado que fue a las zonas más afectadas por la DANA: "Sentía una impotencia muy grande y una gran tristeza", explica. Ella ha sido testigo de muchas historias que le han llegado al corazón: "Me dio mucho miedo, porque yo viajo mucho ya que me encanta ver el mundo", explica.

Paz Padilla ha reconocido que lo que más la gusta de viajar es ver la realidad del mundo: "No estaba preparada para que esto sucediera en España y pienso que el día que me pase a mí me harán lo mismo", señala.

Paz Padilla asegura que tiene miedo: "Me siento desprotegida y con miedo", ha confesado en El Hormiguero.