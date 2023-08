Niña Pastori revoluciona 'El Hormiguero' cantando junto a Pablo Motos y su guitarra

En la visita especial de Niña Pastori a 'El Hormiguero', Pablo Motos ha aprovechado para invitarle a hacer una demostración de su talento en directo. Ella no lo ha dudado, y se ha lanzado a cantar mientras el presentador tocaba la guitarra. Sin duda, es una de nuestras artistas españolas más internacionales.

Pablo ha afirmado haber ensayado los coros y ella, como es normal, ha puesto los vellos de punta a todos los presentes. Con una voz impresionante y un precioso acompañamiento acústico, presentador e invitada han protagonizado un momento de los más bonito. ¡Así ha sido este momentazo!

El presentador también ha querido saber la intrahistoria detrás del primer Grammy que consiguió la gaditana. Al parecer, acababa de nacer su hija, y ella creía que no iba a recibir el premio, por lo que decidió no acudir a la gala.

Sin embargo, la entrevista ha dado para mucho, la artista ha querido sacar a la luz en el programa uno de sus secretos más inconfesables, que poca gente sabe y que ha dejado a Pablo Motos sorprendido. La gaditana ha confesado que no escucha sus canciones una vez salen: "No me aguanto, todo lo veo mal y con fallos".

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 27 de abril de 2023 que Antena 3 ha vuelto a emitir este martes.