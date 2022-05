Maribel Verdú desvela su hobby oculto en 'El Hormiguero 3.0': "Me gusta mucho más que interpretar"

Maribel Verdú ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo proyecto, una serie con la que actriz se ha mostrado muy emocionada.

La actriz ha confesado durante su visita al programa cuál es su mayor hobby y es que hay algo que la gusta mucho más que interpretar: "Lo que más me gusta del mundo es leer. En un año malo me puedo leer 42 libros", ha confesado.

"En un año bueno soy capaz de leerme 70 libros"

Pablo Motos no daba crédito ¿Y en un año bueno? Maribel ha desvelado que se ha llegado a leer más de 70 libros. Y es que la actriz asegura que es su verdadera profesión: "Mi tiempo libre lo paso leyendo. No tengo hijos, no cocino... siempre voy con mi libro en la mano", señala.

Maribel Verdú ha aprovechado para recomendar un libro... ¡Alucinante!