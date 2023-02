La entrevista de Carlos Alsina con Pedro Sánchez que nunca se dio: "No se ha cumplido la palabra"

Carlos Alsina ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para celebrar con él el Día Mundial de la Radio. Alsina es uno de los periodistas más reconocidos del medio, además hoy hemos vivido un momento histórico con la emisión simultanea en la que han estado presentes tres grandes de la radio: Carlos Herreras, Àngels Barceló y el propio Carlos Alsina.

El periodista ha hablado de que echa en falta la visita de Pedro Sánchez a más programas de la radio: "Solo ha hecho entrevistas en una cadena de radio y en un programa de radio. Esto no es culpa de Àngels Barceló, si el Presidente viene a su programa no se va a quejar, pero es anómalo que esto suceda", señala en 'El Hormiguero'.

Carlos Alsina ha contado algo que no había contado hasta ahora: "No sé si debería contároslo, pero bueno. En septiembre, una persona muy relevante del entorno de Pedro Sánchez, que no es él, se mostró muy interesado en tomar un café conmigo, consciente de estas cosas que yo digo de que cada vez que el Presidente da una entrevista no lo hace en otras radios", admite.

Alsina cuenta que esa persona le dijo que alguien había tomado la decisión de que Pedro Sánchez haga una entrevista en su programa. El periodista lo vio bien, era lo suyo y preguntó cuándo sería: "Si no es en septiembre, será en octubre", le dijeron.

Así que, como ha contado Alsina, quedó a la espera y a día de hoy nunca ha tenido esa entrevista: "Que te digan como muy tarde en octubre y nos plantamos en febrero, no se ha cumplido la palabra", añade en 'El Hormiguero'.