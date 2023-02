Trancas y Barrancas someten a Carlos Alsina a la rueda de prensa más surrealista: "No me gusta que me entrevisten"

Carlos Alsina ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para celebrar en el programa el Día Mundial de la Radio. El periodista nos ha contado cómo ha celebrado este día tan especial, su preparación a la hora de entrevistar a los políticos y el llamamiento que no ha dejado de hacer para que Pedro Sánchez vaya a a más programas de radio a ser entrevistado.

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita del periodista para someterle a una rueda de prensa en la que Alsina se ha sincerado: "A mi no me gusta que me entrevisten", ha respondido cuando Trancas y Barrancas le han preguntado si iría al programa de Pablo Iglesias a ser entrevistado.

Además, el periodista ha admitido que cuando entrevista a un político no habla con él durante la publicidad: "Incluso evitamos hablar con él antes, para no cogerle cariño", ha dicho entre risas. También ha explicado que cuando alguien de su equipo la caga, solo le hace falta una mirada para que la gente entienda lo que piensa.

No te pierdas todas las preguntas que le han hecho Trancas y Barrancas al periodista Carlos Alsina en 'El Hormiguero'.