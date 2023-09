Disfruta la entrevista completa a Carmen Machi y Karra Elejalde en El Hormiguero

El Hormiguero comienza la semana con una emocionante velada cinematográfica recibiendo en plató a Carmen Machi y Karra Elejalde son los protagonistas. Estos talentosos intérpretes han sido invitados para compartir una velada memorable y dar a conocer su más reciente película.

Nada más entrar en el plató, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo es la relación entre los actores. Ellos, como muestra del buen rollo que tienen, han contado cómo se hacen de rabiar mutuamente terminando con un cariñoso beso en la boca.

Tras esto, los intérpretes también se han sincerado comentado cómo ha sido grabar una película con una directora con la que solo podían comunicarse en inglés. Para Carmen no ha sido tan complicado, pero ambos han bromeado con las dificultades de Karra: "No soporta no enterarse de las cosas", ha dicho ella.

Además, también han tenido tiempo de divertirse junto a Trancas y Barrancas en una sección de lo más desternillante. Da gusto tener a dos invitados que tengan tanta conexión... ¡Haz click en el vídeo para ver la entrevista al completo!