La pulla de Carmen Machi a Karra Elejalde: "No soporta no enterarse de las cosas"

Pablo Motos ha recibido en el plató de El Hormiguero a dos viejos conocidos del programa que hacía tiempo que no se pasaban por ahí: Carmen Machi y Karra Elejalde. Los dos actores han presentado La voz del sol, la última película que han hecho juntos.

Este filme ha sido dirigido por una mujer americana y el presentador ha querido preguntarle a Karra cómo ha llevado tener que hablar en inglés con ella, ya que le había llegado información de que no dominaba mucho ese idioma. A Carmen Machi ni le ha preguntado porque sabe que puede hablarlo fluidamente.

El actor ha explicado entre risas que, a parte de con paciencia, había siempre un traductor que se encargaba de hacerle llegar lo que la directora quería transmitirle, aunque ha asegurado que "no es lo mismo", que cuando la comunicación es directa.

Carmen Machi ha aprovechado la ocasión para recalcar que su compañero "no soporta no enterarse de las cosas". La actriz ha recordado los enfados de Karra cuando no entendía lo que hablaban durante el rodaje, pero también a recalcado que él no necesita que le traduzcan nada porque "es un actor extraordinario".