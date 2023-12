Los consejos Kelsey Grammer para jóvenes actores: "Si no has vivido, no vas a ser buen actor"

El actor estadounidense Kelsey Grammer ha visitado el plató de El Hormiguero para presentar el regreso de la serie Frasier. El ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro ha recuperado al personaje que le dio tantos éxitos hace 19 años. Pablo Motos ha descubierto algunas curiosidades sobre este emblemático papel: el actor le ha explicado por qué no se aprende el guion hasta justo antes de empezar a rodar.

Tras la entrevista del presentador, han llegado las perspicaces preguntas de Trancas y Barrancas. Las hormigas han conseguido sonsacar al invitado algunos grandes consejos para jóvenes actores. Kelsey ha recomendado "empezar con el teatro, porque aprendes la profesión, mientras que en el cine casi nunca contratan a nadie más que por su personalidad". "Por eso una estrella de cine a lo mejor no es muy buen actor", ha apostillado.

Tocando la vida personal, ha opinado sobre los actores que deciden dar el paso de meterse en el mundo de los restaurantes. "Yo puse en marcha una empresa de cerveza", ha contado. "La voy probando y, de hecho, la hago yo", ha explicado.

También ha dado su criterio sobre tener una pareja de la misma profesión o sobre la conveniencia o no de tomarse un año sabático. Ha confesado su propia experiencia cuando, de joven, decidió dejar Nueva York. "Si no has vivido, si no has tenido experiencias, no vas a ser buen actor", ha asegurado. De hecho, a él le vino bien: "En dos ocasiones, justo el mismo día que volvía a Nueva York de viajes bastante caros, me ofrecieron trabajo".

También ha asegurado que no tiene redes sociales, aunque ha valorado que es mejor que hablen de uno a pasar al anonimato en la profesión. "Puede ser muy difícil, muy duro", ha asegurado al hablar de la situación de compañeros durante la reciente huelga de actores en Hollywood. ¡Descubre todas sus respuestas en el vídeo!