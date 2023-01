Así fue el ritual de Adriana para su papel en 'Lobo feroz': "Fue divertido porque te separas mucho de ti"

Adriana Ugarte y Juana Acosta, dos de las grandes actrices de nuestro país, han visitado 'El Hormiguero' para hablarnos de “Lobo feroz” la película que se estrena el próximo 27 de enero.

Las actrices nos han contado todos los detalles de esta nueva película y es que Adriana tuvo que hacer un extraordinario cambio físico para ponerse en la piel de su personaje en esta trama: "Lo primero que hice fue cortarme el pelo para que el personaje se alejará de un concepto como tal embellecido. La verdad que fue divertido alejarme un poco de mí", señala Adriana.

Así que su personaje le pusieron la mandíbula hacía delante, tic en las cejas, la piel.... todo para meterse en este personaje de está película tan intensa: "Fue muy sano, la verdad", ha reconocido.

Y es que la actriz tenía un ritual para meterse en su personaje: "Me daba miedo que se me fuera el personaje, así que hice todo un ritual para sacarlo adelante. Cuando decían motor me iba a una esquina y tenia todo un ritual de manos, de cejas, de cuerpo... hablaba un poco, daba como golpes al aire. Lo que iba a hacer ella en el personaje lo hacía yo instantes antes para meterme de lleno en el personaje", cuenta.

"Fue uno de los rodajes más difíciles de mi carrera"

Por su parte, Juana Acosta ha contado que el rodaje de 'Lobo Feroz' fue uno de los peores de su vida porque sufría una ciática de la que la tenían que operar con urgencia. La actriz ha reconocido que lo pasó bastante mal y el día después de terminar la película la operaron.

La actriz asegura que gracias a Dios logró salvar al personaje: "La primera vez que vi la película pensé que se me iba a ver un poco coja en alguna escena", ha señalado. ¡Qué dos grandes actrices!