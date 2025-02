“Me voy a comer a Lolita”: Genoveva se prepara con más fuerza que nunca para la octava gala

Para Lola Lolita, el duelo de vértigo es su peor pesadilla: “Altura, columnas, a ciegas y equilibrio… Yo estoy harta de los duelos, y es que me ponen a hacer todo lo que me da miedo”, confesaba la concursante. A pesar de ello, afronta la prueba con muchas ganas: “Quiero remontar, bueno, no quiero, lo necesito”, aseguraba, consciente de que seguir en las últimas posiciones de la clasificación ya no es una opción.

Por otro lado, Genoveva Casanova se muestra mucho más relajada, tanto que aún no tiene claro en qué consiste exactamente la prueba. Eso sí, ha confesado que el equipo ha tenido especial cuidado con ella tras su lesión: “Me han estado cuidando mucho, poniéndome pruebas en las que pudiera tener tiempo suficiente para recuperar las roturas musculares”.

La concursante ya ha iniciado su rehabilitación y ha comenzado a practicar yoga para recuperar su fuerza y elasticidad. Sin embargo, la prueba no piensa tomársela con calma: “La semana que viene sí me voy a comer a Lolita. La quiero, pero me la voy a comer”, dejaba caer. ¿Quién se coronará en este duelo de vértigo? ¡No te pierdas los desafíos de esta octava gala!