Laura Escanes se derrumba tras su desafío en la gran final: “Aunque me caiga, me levanto”

Laura Escanes ha confesado que estaba muy nerviosa y con miedo a caerse ante su última prueba en el programa, una complicada coreografía sobre patines que la concursante ha defendido con mucho entusiasmo.

Tras finalizar el reto, su socio en la final, Jorge Lorenzo corre a abrazarla para felicitarla por el número que se ha vivido en el plató.

En ese mismo instante, Laura Escanes se rompe tapándose las manos y no puede contener las lágrimas. Una fragilidad tras la tensión sufrida que hace que todos sus compañeros acudan corriendo a abrazarla y darle ánimos. “¿Qué te pasa?” le pregunta Roberto Leal al ver a la influencer derrumbada.

“Ha sido una semana super dura y me ha costado mucho” aseguraba la finalista al hacer repaso de todo lo que ha sufrido para aprender a patinar. Laura Escanes se ha aprendido un lema ante su complicada prueba, “aunque me caiga, me levanto, sonrío y sigo”.