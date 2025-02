Susi Caramelo se deja la piel para brillar con este baile contemporáneo: “Me ha encantado”

Susi Caramelo tiene que bailar esta noche una coreografía junto a una pareja de baile deslumbrante: ¡la luz!

La concursante quiere demostrar que ella ha sido bailarina: “Me gusta mucho el baile, pero el baile contemporáneo me parece un poco ridículo”, ha señalado durante los ensayos.

Un número que tendrá que hacer plasmando las emociones en el plató.

Susi lo ha hecho increíble. La concursante ha hecho un número muy especial que ha gustado y mucho: “A mí el número me ha encantado, me ha parecido bastante difícil, pero ha salido muy bien”, ha confesado Juan Del Val, que no ha dudado en darle la enhorabuena.

Susi ha recibido halagos por las tres partes del jurado, a Pilar Rubio le ha encantado y a Santiago Segura le ha sorprendido que se lo haya tomado enserio. ¡Así ha sido su impresionante desafío!