"El primer día que llegué lo vi muy negro": las palabras de El Cordobés tras su último reto en El Desafío

Manuel Díaz, El Cordobés no deja de sorprendernos y de escalar posiciones en la clasificación general de El Desafío. En la última gala el concursante ha quedado en segundo lugar gracias a su espectáculo láser.

Tras la prueba, el concursante ha reconocido que se lo ha pasado muy bien en la prueba: "La coordinación era fundamental para que todo saliera redondo", reconoce. Además, explica que este desafío tenía sus cosas: "El primer día que llegué lo vi muy negro. pero al final se hizo la luz", explica en esta entrevista.

Tercera posición para El Cordobés

El concursante no deja de subir posiciones en la clasificación de la quinta temporada de El Desafío. Es cierto que ha tenido pruebas que no ha superado, y se ha llevado algún que otro 1, pero también ha ganado dos galas en lo que llevamos de emisión: "Poco a poco he escalado, desde que empecé he ido subiendo y espero mantenerme", añade.

El Cordobés tiene muy claro que "hay que pelear hasta el final", y es que esto es El Desafío: "Cada día es distinto y ahora hay que pensar en las pruebas que vienen", señala. ¡Revive su entrevista en el vídeo de arriba!