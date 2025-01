Lola Lolita estalla tras ver su puntuación en El Desafío: “Me voy a callar la boca porque si no me voy a cabrear”

Lola Lolita no ha tenido su mejor día en El Desafío. La influencer se enfrentaba a un reto de puntería, en el que debía acertar a dos dianas, cada una con una complicación añadida, pero la concursante ha fallado en las dos fases, provocando sus lágrimas de rabia por no haber podido superarlo.

Van solo dos galas, estamos seguros de que Lola Lolita remontará el vuelo y que esta prueba quedará en anécdota al final de la edición, pero las emociones a veces no se pueden controlar esos precisos momentos.

La influencer lloraba después de la prueba, lágrimas llenas de rabia por haberlo intentado y no haber conseguido premio tras su esfuerzo. Y con las valoraciones del jurado ha llegado lo peor: Juan del Val y Pilar Rubio le han dado un 2, mientras que Santiago Segura le ha puesto un 1. ¡5 puntos en total!

Lola Lolita no se lo podía creer. “Santiago no tiene compasión”, ha señalado la influencer, a pesar de que el actor había prometido que le iba a dar esa nota. “Esto es para animarte”, se ha defendido Segura.

Como en esta segunda gala no pudo participar Genoveva Casanova, cada miembro del jurado tenía que elegir una nota que no usarían, y mientras que Juan del Val y Pilar Rubio han decidido prescindir del 1, Santiago Segura sí lo ha usado con Lola Lolita, lo que ha indignado a la concursante.

“Me voy a callar la boca porque si no me voy a cabrear”, ha señalado Lola Lolita, desatando las risas del resto de miembros del jurado. Además, Segura ha argumentado por qué le ha puesto a la concursante un 1, y Juan del Val ha apoyado a su compañero. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!