Las lágrimas de Genoveva Casanova al no poder realizar la prueba: “Estaba muy ilusionada”

Roberto Brasero y Genoveva Casanova se enfrentan al primer duelo de la temporada. Los dos han entrenado mucho para conseguir estar al mejor nivel.

Lamentablemente hemos tenido un susto y en uno de los ensayos previos al programa Genoveva ha sufrido una lesión: “Me acabo de destrozar el abdomen”, se quejaba la mexicana.

Genoveva no ha podido evitar las lágrimas al ver las imágenes: “Estaba muy ilusionada, me estaba divirtiendo mucho al hacer esta prueba y me da rabia”, ha explicado.

La concursante se ha clavado un cinturón que tenía puesto y ha sufrido un tirón por una sobrecarga en el abdomen. Genoveva no podrá realizar la prueba por motivos médicos y por seguridad, pero el jurado esta noche va a dejar una puntuación sin utilizar.

Eso sí, Genoveva tendrá que recuperar la prueba en otro momento. ¡Así fue el momento en que se lesionó en El Desafío!