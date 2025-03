Juan del Val se disculpa con Feliciano López en El Desafío: “Aquí valoro pruebas, jamás a la persona”

Esta no ha sido la edición que Feliciano López esperaba. Ni él ni nadie, pues el extenista llegaba a El Desafío con su espíritu competitivo intacto. Pero, por unas cosas u otras, el concursante no consiguió sacar su mejor faceta en el programa.

En la gran final, Feliciano puso el ritmo junto a los ‘Bottle Boys’ para hacer una prueba musical soplando botellines. El resultado no fue el esperado, y Juan del Val fue muy crítico con su prueba.

La gran final avanzaba con normalidad, y más adelante, cuando la prueba de Feliciano ya había sido valorada, Juan del Val ha pedido permiso a Roberto Leal para hacer una pausa y decir unas palabras hacia el extenista.

“Me consta que a Feliciano le ha afectado un poco mi valoración”, ha señalado el periodista, a lo que el concursante apuntaba que no estaba en lo cierto, que no había sido sobre la valoración. Juan del Val ha expresado algo que llevaba dentro y que ha querido soltar en la gran final de El Desafío.

“Aquí valoro pruebas, jamás a la persona”, ha comentado Juan del Val, consciente de que muchas veces es crítico con lo que ve en el escenario de El Desafío, pero que sus valoraciones se enfocan única y exclusivamente a la prueba, no al concursante como persona, que si fuese ese el baremo, Feliciano se llevaría siempre el 10 de Juan del Val, todo lo contrario a sus pruebas.

El extenista ha querido también dar su opinión, y es que Feliciano no se ha encontrado a gusto en ciertos programas de El Desafío. “Me he sentido un poco dolido”, ha señalado el concursante, en referencia a unos últimos programas en los que, ya fuese por las pruebas en sí, o por su manera de ensayarlas, no ha conseguido sus objetivos.

Porque, por mucho que sea un concurso, todos quieren hacerlo bien y ganar. Feliciano el primero, pero ha sentido que algunas pruebas no le ayudaban. Juan del Val ha completado su comentario disculpándose con Feliciano por si, en algún momento, se ha sentido ofendido con sus valoraciones. ¡Dale al play y revive este momento!