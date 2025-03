"Hay pruebas que favorecen más que otras": el mal sabor de boca de Feliciano tras su prueba en El Desafío

Feliciano López no ha logrado una buena puntuación esta noche tras su reto de percusión: "Contento no puedo estar, no ha sido una buena prueba y tampoco era una prueba vistosa", ha señalado en esta entrevista exclusiva.

"No son pruebas que te dé valoraciones muy altas", reflexiona. El concursante no se lo toma a mal, y ya piensa en la prueba de esta semana para superarse: "Hay pruebas que favorecen más que otras".

Queda muy poco para la recta final, y Feliciano es consciente de ello: "Espero estar a la altura de lo que espera Pilar y de lo que espera mucha gente". ¡Así ha sido su entrevista tras su desafío!