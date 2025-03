“La gente no sabe valorar lo mucho que me ha costado”: Lola lolita comparte su decepción ante las valoraciones

Lola Lolita y Genoveva se han enfrentado al duelo de vértigo. A pesar de que para Lola suponía enfrentarse a su mayor miedo, la gala no ha sido nada comparado con los ensayos, ¡y es que la concursante lo ha hecho en tiempo récord!: “He pasado de tardar media hora en dar un paso a hacerlo en 30 segundos”, ha confesado la concursante.

Lola lolita ha aprovechado para compartir lo dolida que se siente tras las valoraciones del jurado y el público. Aunque está orgullosa de su resultado, piensa que su esfuerzo no se ha valorado como debería: “La gente no sabe valorar lo mucho que me ha costado”, ha dicho desilusionada.

Para Lola, el duelo de vértigo no ha sido solo una prueba de El Desafío, sino un verdadero reto personal. Y aunque no se ha sentido arropada con las opiniones, para ella ha sido la prueba más complicada de toda la noche.

Genoveva, a diferencia de su compañera, está más contenta. Como Lola, la concursante no podía dar ni un paso el primer día, y eso que las alturas no era uno de sus mayores miedos. Aun así, para ella ha sido romper psicológicamente una limitación que no le tocaba.