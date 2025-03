Feliciano López afronta con motivación su prueba de funambulismo: "Tengo los pies muy grandes, no sé si va a ser una ayuda"

El Desafío afronta su recta final en las próximas galas. Feliciano, que no va muy bien en la clasificación, espera remontar en la última etapa del programa. Mañana se enfrenta a una prueba de funambulismo que espera superar: "Lo que he visto que se ha hecho antes de funambulismo en el programa me ha parecido muy complicado, es de las pruebas más difíciles que hay en El Desafío", señala.

A pesar de la dificultad, Feliciano está muy motivado: "No le tengo miedo a las alturas, la dificultad más grande es el equilibrio y colocar los pies bien. Yo tengo los pies muy grande y no se si será una ayuda o una dificultad", explica.

Si algo que tiene claro el tenista, es que si aceptó estar en El Desafío fue para superar pruebas como esta: "Llevo dos programas muy malos, son pruebas que no me favorecían mucho". Tiene claro que hay que ser más constante para mantenerse en el ranking. ¡Descubre su entrevista completa en el vídeo de arriba!