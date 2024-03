“¡Esto es una mierda!”: La desesperación de Adrián Lastra en la primera semifinal de El Desafío

Estamos llegando a la recta final de la cuarta edición de El Desafío y la clasificación por la parte de arriba no puede estar más apretada. Marta Díaz, ganadora de la novena gala, y Adrián Lastra le han quitado el liderato a Mar Flores, pero la diferencia de puntos es mínima entre los cinco primeros concursantes.

En el próximo programa tendremos la primera semifinal de El Desafío, y todo puede cambiar. Los concursantes lo saben y se juegan el todo por el todo, teniendo tres galas más para coronarse como el campeón o campeona de la edición.

Adrián Lastra, que está metido de lleno en la lucha por ser el ganador, se enfrenta en la primera semifinal a La excavadora en equilibrio. La presión es muy fuerte, y el concursante no puede ocultar su desesperación durante la prueba.

“¡Me voy, me voy, me voy!”, repite Adrián durante la ejecución de su prueba, que no duda en tomarse un respiro. “¡Esto es una mierda, en serio, me cago en la madre que me parió!”, exclama el concursante.

¿Conseguirá superar su prueba y optar a estar en la gran final? No te pierdas, el viernes a las 22:00 horas, la primera semifinal de El Desafío en Antena 3.