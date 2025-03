El divertido ‘enganchón’ entre Susi Caramelo y Chenoa en El Desafío: “Me votaba fatal en otro programa”

Chenoa ha sido la artista invitada en la segunda semifinal de El Desafío para acompañar al jurado en una noche que iba a ser muy difícil. Con su visita, Chenoa ha aprovechado para señalar lo que ha significado para ella el programa, ¡no te lo puedes perder!

Los concursantes han demostrado un nivel altísimo en estas instancias finales de la edición, y Chenoa se ha quedado prendada por el reto de Victoria de Marichalar, que ha realizado un número de danza aérea.

A Chenoa le ha gustado la “fragilidad con mucho temple” que caracteriza a Victoria, todo lo contrario a la gente es más impulsiva e intensa... ¡como Susi Caramelo! La humorista, desde la banca de concursantes, se sorprendía con pequeño ataque gratuito de la invitada.

El jurado ha seguido valorando el número de Victoria de Marichalar hasta que Roberto Leal ha destacado este pequeño ‘enganchón’ de Chenoa con la humorista: “Es que me mira desde hace rato”, ha señalado la artista, a lo que Susi le ha devuelto el ‘zasca’.

“Es que ella me votaba fatal en otro programa”, ha bromeado Susi Caramelo, refiriéndose a su etapa en Tu cara me suena como concursante, y donde coincidió con Chenoa como miembro del jurado. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!