“El azar ha estado de mi lado”: Gotzon comparte el éxito de su séptimo programa

Gotzon se ha enfrentado al escapismo glacial como a cualquier otra prueba, con mucha energía. A pesar de que los entrenamientos han sido muy duros para el concursante, Gotzon lo ha dado todo, y en la gala no ha ocurrido lo contrario.

Aunque el concursante afirma que “es muy duro a lo que te enfrentas”, ha demostrado que ninguna prueba puede con él. A diferencia del duro sufrimiento por el que ha atravesado en algunos entrenamientos, Gotzon ha podido abrir el candado más rápido de lo que pensaba y el sufrimiento no ha sido tan duro para el concursante.

Aunque Gotzon afirma que hay algún entrenamiento que ha sido “agónico”, y que “ha llegado muy al límite”, en el directo ha tenido suerte: “El azar ha estado de mi lado y no he tenido que sufrir tanto”, ha concluido el concursante. No te pierdas cómo ha vivido el concursante esta gran prueba, ¡dale al play!