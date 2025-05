Irene Villa defiende a Frank Cuesta tras sus últimas polémicas: "Estaba claro que era un guion"

La polémica alrededor de Frank Cuesta ha dividido a las redes y a media España entre los que le defienden y los que le condenan tras filtrarse unos comprometedores audios en los que parece confesar que compraba animales para su santuario.

Después de no poder soportar más la presión y denunciar entre lágrimas el acoso que ha recibido él y sus hijos, el naturalista impactó a todos sus seguidores al leer un comunicado en el que admitía haber mentido sobre su vida, su vocación, su enfermedad y aseguraba ser un mitómano.

Sin embargo, horas después desmintió sus propias declaraciones, alegando que fueron parte de un guion impuesto para detener el acoso que sufre él y su familia.

Imagen de un vídeo de Frank Cuesta | Frank Cuesta / YouTube

Sus movimientos han dado mucho que hablar y personas cercanas al creador de contenido como los streamers TheGrefg o Plex han dado su opinión. Ahora, ha sido Irene Villa, que visitó el santuario de Frank Cuesta en Tailandia en 2019, quien ha salido en su defensa.

"Nadie que le conozca creyó el comunicado en el que confesaba que todo era una farsa y que su personaje se le había ido de las manos. Estaba claro que era un guion. Los que vimos su trabajo de cerca, comprobamos su cuidado y amor hacia los animales. Demasiados años defendiéndolos con un lema impreso en miles de camisetas y una filosofía de vida que lleva siempre por bandera: 'Los animales no tienen abogados'. Ha enfrentado situaciones muy difíciles por ellos", ha escrito en una columna para La Razón.

La periodista ha explicado que en su visita comprobó cómo protegía a sus animales, cuidaba de tres niños que colaboraban en el refugio y ayudaba a su exmujer que aún estaba cumpliendo "una injusta condena".

"Sé que Frank se ha sentido más seguro y acompañado con animales que con personas, de las que dice, y ahora tristemente lo está confirmando, que no siempre son confiables", ha continuado Irene Villa, añadiendo que no sabe "quién ni por qué odia tanto a Frank Cuesta pero no creo que merezca el acoso y derribo que está recibiendo. Menos aún sus tres hijos, criados con una buena educación y grandes valores humanos".