Lola Índigo elige con el corazón y la técnica: así avanza su equipo en La Voz Kids 2025

Lola Índigo continúa formando su equipo en La Voz Kids 2025 con paso firme y seguro. Tras las dos primeras galas, la coach cuenta con cuatro voces que destacan por su sensibilidad, fuerza interior y autenticidad.

La artista deja atrás ese halo de ser novata y se lo está tomando muy en serio: “Busco voces con mucha personalidad, intento ser fiel a lo que a mí me gusta”, nos ha confesado.

En la primera gala, Lola fue selectiva en sus elecciones, incorporando a su equipo a: Lucía, quien tuvo pleno de coaches interpretando Maybe This Time de Liza Minnelli; y Adriana, que demostró su talento con Never Enough, de la película El gran showman.

En la segunda gala, sumó dos nuevas voces muy especiales: David, apasionado de los musicales, interpretó María, de West Side Story, con una fuerza y técnica impecables; y Ana, quien protagonizó una de las historias más conmovedoras de la noche cantando Con la miel en los labios, de Aitana.

Equipo Lola: Lucía Pascual, Adriana Vigo, David Sarnago y Ana Gómez | Antena3.com

Con estas incorporaciones, Lola Índigo avanza con paso firme, apostando por artistas con personalidad, alma y una conexión especial con la música.