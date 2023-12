Chenoa, lista para enfrentar los retos de El Desafío: “Estoy muy expectante hasta conmigo misma”

Tic, tac, tic, tac… ¡Estamos a nada de que se estrene la cuarta temporada de El Desafío! Nos hemos colado en el plató del concurso para preguntarle a una nerviosa Chenoa cómo está siendo su experiencia.

La cantante no sabe muy bien cómo ha acabado de concursante en el programa. Lo achaca al no pensar: “Es algo diferente, algo que no haría nunca en mi vida”.

La argentina dice que ella parece una persona muy segura, pero que tiene “miedo a todo”. Explica que no tiene nada seguro y que puede hacerlo tanto bien como mal: “Estoy muy expectante hasta conmigo misma”.

“Yo aceptaré muy bien lo que me digan”, comenta respecto al jurado. Chenoa ya ha ejercido como jurado, en Tu cara me suena, y sabe lo difícil que es poner notas, sobre todo cuando todos los hacen bien. Afirma que, cuando le den un 1, lo entenderá y lo aceptará: “También se agradece un poco que sepamos jugar”.

La argentina conocía a la gran mayoría de los concursantes, sobre todo a Mario Vaquerizo: “Somos Pili y Mili, yo lo amo y lo adoro”. Los únicos con los que no había coincidido anteriormente son Pablo Castellano y Marta Díaz.

La cantante se ha atrevido, incluso, a hacer sus apuestas sobre quién se va a ser el vencedor del concurso: “Adrián yo creo que es un posible ganador de El Desafío, para mí”. ¡No os perdáis la entrevista completa en el vídeo!