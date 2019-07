El pasado lunes se estrenó, 'El Contenedor'. Un nuevo programa de Antena 3 que llegó a nuestras pantallas siendo el estreno más esperado del verano y líder absoluto del lunes.

Cuatro familias de distintos puntos de España decidieron embarcarse en la aventura que les ofrecía 'El Contenedor'y enfrentarse a el reto más difícil de sus vidas: vivir sin nada. Durante 10 días, los concursantes tendrán que desenvolverse sin ninguna pertenencia. Acostumbrados a tener todo tipo de lujos tendrán que aprender a sobrevivir sin ellos. Una experiencia que cambiará por completo sus vidas y les hará replantearse qué es lo que realmente importante para ellos.

En el primer programa vimos cómo los concursantes empezaban a darle importancia a objetos tan sencillos como un colchón, una sábana o simplemente un costurero. Para que puedan conseguir un objeto personal, cada miembro del grupo tendrá que recorrer un kilómetro cada día y coger esa pertenencia de su receptivo contenedor. Una prohibición es que no podrán meter ningún objeto del exterior que no haya salido de ese mismo contenedor.

Durante el desarrollo del programa las parejas no lo tuvieron tan fácil como creían. Vivieron algunos momentos duros como: el desnudo y la primera noche sin nada. Un experiencia que les sirvió para valorar lo que realmente necesitaban para sobrevivir.

Dani y Lidia es una pareja de Sabadell que en su día a día tienen cantidad de objetos materiales y aseguran que no pueden estar sin móvil, maquillaje o ropa. Vimos como a diferencia de Lidia que le costó mucho desnudarse, Dani no tuvo pudor en quitarse la ropa. Ella supo buscar rápidamente una solución ante su problema. La pareja no se mostró muy unida en las primeras pruebas y Dani afirmaba que toda pareja tiene que estar unida para seguir adelante. Después de varias discusiones, Lidia decidió ponerse a cantar junto a Dani en la calle para sacar algo de dinero aunque el resultado no fue el esperado.

Marina y Desiré son dos amigas procedentes de Benalmádena que han hecho frente a la primera prueba con humor aunque tuvieron algún momento de bajón. Las andaluzas pudieron supera la prueba gracias al apoyo mutuo.

La familia Izquierdo-Vicedo compuesta por Maribel, Julián, Javier y Alejandro, se enfrenta al reto de 'El Contenedor' para darle una lección a sus hijos. Acostumbrados a vivir con todo tipo de lujos y comodidades, los componentes de la familia se tendrán que unirse más para conseguir superar esta experiencia. Juntos idearon una estrategia que les ha beneficiado a todos y con la que han podido dormir cómodos y tapados en su segunda noche.

Este lunes a las 22.45h se suman al reto una nueva casa. Raquel, Sergio y Juanjo son tres amigos que viven juntos en un piso en Valencia. Los tres jóvenes son unos amantes de la moda y el baile, pero esta experiencia les servirá para darse cuenta si realmente estaban tan unidos cómo pensaban.

El próximo lunes podremos ver cómo seguirá el transcurso del programa y cómo afrontarán los concursantes el siguiente reto. ¿Conseguirán sobrevivir o se rendirán antes de lo previsto? Descúbrelo a las 22:45 horas en Antena 3.