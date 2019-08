ESTE LUNES A LAS 22:45 HORAS EN ANTENA 3

En Valencia, Sergio afronta su primer día de prácticas en un centro de estética y Juanjo sentirá la falta de su familia. Por su parte, Dani ultima los preparativos para el evento mientras Lidia, que no ha ayudado con la organización, actuará y aún no ha escogido la canción. En la familia Izquierdo, Maribel y su hijo Alejandro intentarán conseguir más objetos del contenedor sin pensar en el bien común. Y en la pareja de amigas, Desi y Marina aprenderán una de las lecciones más importantes de sus vidas. No te pierdas este lunes a las 22:45 horas el programa final de 'El Contenedor' en Antena 3.