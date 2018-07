Claudia Rodríguez: la elegancia sobre el escenario

Es elegante y muy técnica en ballet. Lo que sorprende es que su actitud y su lenguaje corporal, fuera del escenario, no son los de la típica bailarina. Ella misma dice que sabe que “no es nada fina”. Es natural y segura de sí misma. No intenta agradar. Defiende que a ella le enseñaron que “tenía que ser bailarina en el escenario, no en todas partes”.

Trabaja en el Ballet Clásico Contemporáneo de Madrid y ha ejecutado como solista y principal en la compañía. Además, es entrenadora y profesora de ballet en un Club de Gimnasia Rítmica (Alcorcón).