Pablo Motos y Will Smith improvisaron una divertida actuación flamenca en 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos contó con un invitado muy especial en su programa 2.000, Will Smith. El famoso actor norteamericano vino al plató de 'El Hormiguero 3.0' y nos dejó grandes momentos tras su paso por el programa. El presentador quiso tener un bonito detalle con su invitado y le regalo una guitarra española con su nombre. Will Smith no pudo contener su emoción y se arrancó a cantar en español.

El efusivo beso que le dio La Tata a Antonio Orozco en 'La Voz Senior'

Y para efusividad, la de la Tata, una de las concursantes de 'LaVoz Senior'. Cuando acabó su actuación y tuvo que elegir coach, no lo dudo ni un momento, ella era de Antonio Orozco. La concursante estaba tan feliz en ese instante que le plantó un beso en la boca al cantante. Orozco estaba que no se lo creía.

El ataque de risa que sufrió Maribel en 'El Contenedor'

El desnudo de los Izquierdo- Vicedo también provoco muchas carcajadas entre los miembros de la familia en 'El Contenedor'. Maribel no podía parar de reirse al verse sin nada de ropa. La matriarca fue la que más tardo en despojarse de sus objetos por el ataque de risa que le dio.

Las divertidas tomas falsas de la última temporada de 'Allí abajo'

Durante cuatro años, no hemos parado de reir con los personajes de 'Allí abajo'. Sus historias nos han echo llorar de la risa. En su capítulo final, nos dejaron algunas tomas falsas en las que nos demostraron lo mucho que se han divertido los actores durante el rodaje de la serie.

Las carcajadas de Pelayo tras el golpe que sufrió Beningna en 'Amar es para siempre'

Otros que se lo han pasado muy bien grabando han sido los personajes de 'Amar es para siempre'. Con tanta secuencia, los actores se meten tanto en el papel que a veces se pasan con la efusividad con la que hacen las cosas. Pelayo lo ha comprobado junto a benigna.

La reacción de María después de ver la gran 'trompa' a un elefante en 'Por el mundo a los 80'

Una secuencia con la que no nos hemos parado de reír ha sido el viaje de nuestros abuelitos a Tanzania. María y María Luisa de 'Por el mundo a los 80' se han quedado sorprendidas al ver 'pilila' de los elefantes. Las dos ancianas han protagonizado un divertídismo momento, en el que no han podido contener las carcajadas.

La emotiva reacción de 'Los Lobos' después de ganar el bote de '¡Boom!'

'Los Lobos' nos regalaron unos de los momentos más esperados de la historia de '¡Boom!'. Los cuatro concursantes consiguieron hacerse con el bote más alto de la televisión después de más de dos años viéndolos cada tarde pelear por acertar todas las preguntas de la bomba final. Con ellos, compartimos uno de los momentos más felices de sus vidas.

El momento en el que Alex hizo de celestino entre Naomi y un francés en 'Masters de la reforma'

Otros de nuestros recientes momentazos de risas ha sido con 'Masters de la reforma'. El viaje de nuestros concursantes a París dio para mucho. Naomi y Alex aprovecharon hasta para ligar. "Uy,¡los obreros franceses!". Alex no quiso perder la oportunidad y le hizo de celestino a su amiga Naomi.

La conmovedora despedida de Albert Espinosa que cautivó a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0'

Pero no todo han sido risas este último año, también hemos vivido momentos muy alegres que nos han hecho emocionarnos. Hace pocos meses, Albert Espinosa nos regalaba en 'El Hormiguero 3.0' su última entrevista. El escritor nos contó que se apartaba de las entrevistas pero no cesaba aquí su vida profesional, sino que iba a centrarse más profundamente en algunos proyectos cinematográficos que tenía pendientes. Una entrevista que nos estremeció y nos dio un soplo de aire fresco.

Para ti, ¿cuál ha sido tu momento más alegre?