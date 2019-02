MEJORES MOMENTOS 21 DE FEBRERO

A '¡Boom!' ha llegado un nuevo equipo: 'Sielos in the night', y sus concursantes han explicado a Juanra Bonet que esa muletilla, 'in the nigth', es muy recurrente entre ellos. Les dan la idea a 'Los Lobos', que toman ejemplo... y cuando les toca salir a jugar adoptan su nuevo saludo para el concurso. ¡Dale al play para descubrir cómo suena!