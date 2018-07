Amor en la distancia: "Si se quiere, se puede"

ESTA PAREJA RESPIRA AMOR

David y Sara son una pareja de enamorados que, a pesar de la distancia por no vivir en la misma comunidad autónoma, se aman con locura. Afirman que si se quiere, se puede y que si no se hacen locuras por amor, ¿por qué otro motivo se van a hacer? No nos queda duda de que esta pareja desprende amor por todos sus poros.