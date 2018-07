Risto Mejide: "¿Estarías aquí hoy si no fueras hijo de Carlos Sainz?"

El piloto de Fórmula 1 defiende en 'Al rincón de pensar' que si su padre no fuera Carlos Sainz "estaría en el mismo sitio" en el que se encuentra ahora. Eso sí, admite que probablemente lo hubiese tenido "un poquito más complicado": "Mi padre me ha aportado muchísimo: consejos y actitud. Sin los consejos de mi padre sí que no estaría aquí sentado". Carlos Sainz Jr. bromea también con el carácter de su padre: "Mi padre cabreado me acojona hasta a mí".

