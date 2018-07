Cristina Pedroche: "Quiero tener hijos con David porque nunca nos vamos a dejar"

Cristina Pedroche asegura que quiere tener hijos con David Muñoz porque sabe que nunca va "a discutir con él": "Somos uno. Confío mas en él que en mí misma". La invitada explica sus razones para querer casarse con el cocinero: "Yo quiero estar casada con él porque quiero que sea mío y sólo mío".

La presentadora no duda en afirmar que ha "acabado con el mejor chef". Cristina Pedroche narra cómo fue el momento en que se conocieron: "Nos conocimos en un showroom. Yo cuando le conocí pensé: 'yo con este chico es imposible que pueda tener algo porque es que no sé hacer ni un huevo frito'. Ahora estoy aprendiendo mucho".

"Confío más en David que en mí misma. Somos uno"

En otro momento de la conversación, Cristina Pedroche recuerda el peor momento de su vida: "Mi abuela murió el 26 de julio y poco a poco voy haciéndome a la idea de que no está. Mi abuela lo era todo para mí. Me daba la mano y me pasaba toda su energía y su fuerza. No he pasado todavía el duelo. Yo estaba ya en 'Zapeando'. Era muy divertido, pero en la publi me ponía a llorar. El día de la incineración peté: me desmayé, me dio un ataque de ansiedad. Voy aprendiendo a vivir sin ella, pero la vida sin ella no es igual de bonita".

La invitada muestra también su devoción por el Rayo Vallecano y asegura que "ser del Barça o del Madrid es muy fácil", porque "con todos los millones que tienen y los jugadores que tienen, ¿cómo no van a ganar?". Reconoce que le han tirado los tejos jugadores del Madrid, del Barça, del Getafe y del Valladolid: "La gente piensa que estás en la tele y lo que quieren es que acabes con un futbolista porque es lo lógico. Nunca pensé que iba a acabar con un chef".

Por su parte, Risto Mejide le pregunta a Cristina Pedroche si considera que está gorda, a lo que responde: "Para mí no. Yo creo que soy una mujer de verdad y eso creo que es lo que le gusta la gente. ¿Que a mí me gustaría quitarme un par de kilos? Pues a lo mejor, porque así creo que correría más rápido. Sólo para eso. A mí lo único que me ha dado rabia es que haya niñas de mi edad que pesen como yo o un kilo más y piensen si la Pedroche está gorda, pues también están gordas. Hay trastornos alimenticios con los que no hay que jugar. Hay que ser feliz y aceptarse a uno mismo".