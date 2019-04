Roko en Ahora caigo: "Tengo miedo a hacer el ridículo"

Hemos hablado con Anna Simón y cuenta que "sí da miedo caer pero más que a eso, es que ésta gente es muy mala, porque no te avisan". Ángel Llácer dice que "no tengo miedo a nada, si hay que caer, se cae". "Este programa es cruel con las personas porque a parte de hacer el rídulo de no saber la respuesta, te tiran al vacío como un saco de patatas y eso acaba con tu dignidad", confiesa Ángel Llacer. Roko comenta que tiene miedo "a quedarse en blanco con una pregunta muy fácil y hacer el ridículo". Francisco también tiene miedo a quedarse en blanco. Para Ángeles Muñoz lo que más miedo le da es "la caída, que es lo que más impresiona".



A la hora de saber con quién de sus compañeros se enfrentarían la mayoría ha elegido a Javier Herrero. Anna Simón eligiría a Santiago Segura pero "porque le encanta meterse con él y humillarle, pero es muy listo". Ángeles Muñoz se pondría en frente con Javier porque "también se pone muy nervioso como ella. Roko también elige a Javier porque dice que se lo pasarían muy bien y nos reiríamos mucho". Santiago Segura ha elegido para enfrentarse a Anna Simón porque "es rubia y sólo piensa en la estética y en la frivolidad, no tendría ni para empezar con ella". Angel LLácer elige también a Javier porque es "el eterno concursante que saca cuatros y siempre queda el último".