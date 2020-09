"Aún tengo mucha vida en mí": Las sinceras palabras de Shannen Doherty ('Embrujadas') en su lucha contra el cáncer

A Shannen Doherty, la actriz reconocida por aparecer en 'Embrujadas' y 'Sensación de vivir', le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015, luchó contra él tres duros años, y cuando parecía que la batalla había acabado en 2019 regresó en estado IV, es decir, tenía metástasis.

La actriz prefirió mantenerlo en secreto, fuera del foco atención, pero debido a una demanda a su compañía de seguros la noticia corrió como la pólvora. Ahora ha desvelado una importante reflexión sobre el duro camino recorrido desde 2015, en una entrevista para Elle.

Doherty cuenta lo que pensó en el momento que le dijeron que el cáncer había regresado en un estado peor: "Me dije: 'Bueno, ¿tengo un buen karma? ¿Tengo un mal karma? ¿Por qué tendría un mal karma?'. Empecé a hacer un balance de mi vida y de las cosas que había hecho, y de las cosas que no había hecho. De cómo era yo con la gente", confiesa Doherty.

Shannen siempre ha mantenido su vida privada alejada de cualquier foco, como ella misma ha declarado, solo confía en su madre, en su marido y en sus amigos más cercanos, los que realmente la conocen.

Kurt Iswarienko se convirtió en su marido en 2011 y ha estado a su lado desde entonces. El fotógrafo ha sido un pilar muy importante en la lucha de Shannen. "Creo que la gente tiene una imagen mental del cáncer en etapa IV como alguien sentando con una bata gris de hospital, mirando por una ventana en su lecho de muerte. No veo a un paciente de cáncer cuando miro a Shannen. Veo a la misma mujer de la que me enamoré. Se ve saludable y vital", manifestaba con unas preciosas palabras Iswarienko.

La actriz concluía la entrevista reflexionando por el futuro, algo inevitable para todos. "No me he sentado a escribir cartas. Eso es algo que tengo que hacer. Hay cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi marido sepa lo que ha significado para mí".

Dice que también ha pensado en hacer vídeo-mensajes para que los vean después de su muerte. "Pero cuando llega el momento de hacerlo, lo siento tan definitivo. Lo siento como si estuviera cerrándolo todo, y yo no lo estoy haciendo", dice. "Siento que soy un ser humano muy, muy saludable. Es difícil terminar con todo cuando sientes que vas a vivir otros 10 o 15 años".

"Es como si cualquiera con un estadio IV se enfrentara a este tipo de cosas, en las que otros quieren que te marches", dice Doherty. "No estoy lista para irme. Aún tengo mucha vida en mí", concluía la actriz.

Seguro que te interesa:

Shannen Doherty ('Sensación de vivir') revela cómo ha cambiado su vida en su nueva lucha contra el cáncer