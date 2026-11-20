El actor estadounidense Lance Broadway, conocido por su participación en la serie de Marvel Agents of SHIELD y en la película Objetivo: La Casa Blanca (Olympus Has Fallen), ha fallecido inesperadamente a los 43 años tras ser hallado sin vida en una escalera en Dallas (Texas).

Según recogen medios como Mirror, el fallecimiento se produjo el 16 de noviembre y las autoridades mantienen abierta la investigación a la espera de esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los informes policiales, los agentes acudieron tras recibir una llamada al 911 a las 18:40 horas de una persona que había encontrado el cuerpo del intérprete en la escalera de un apartamento de Dallas. Por el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento y, según asegura TMZ, la muerte de Broadway está siendo tratada como inexplicable a la espera de los resultados de la autopsia.

Nacido en Bryan (Texas) en 1983, antes de dar el salto a Hollywood tuvo una destacada trayectoria en el béisbol profesional. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2005 por los Chicago White Sox, equipo con el que disputó 19 partidos antes de ser traspasado en mayo de 2009 a los New York Mets a cambio del veterano receptor Ramón Castro.

Tras poner fin a su etapa deportiva en 2010, descubrió su vocación interpretativa en noviembre de ese mismo año al apuntarse a un curso de actuación en Broadway, una experiencia sobre la que aseguró entonces que "le encantó y siguió con ello".

En una entrevista concedida en aquella etapa de transición profesional, el propio Broadway explicó cómo empezó casi por casualidad en el mundo de la interpretación: "2010 fue mi última temporada y en cada temporada baja quería involucrarme en algo, y no sé por qué, pero simplemente quería ir a dar una clase de improvisación", relató entonces según recoge Mirror.

"La clase de improvisación que quería no empezaba hasta enero de 2011, así que le pregunté a un amigo, quien me recomendó que diera una clase de actuación. De esa manera, al menos estaría frente a la gente haciendo algo mientras me observaban. Así que me inscribí en una clase de actuación en noviembre de 2010. Me encantó y siguió con ella", finalizaba el actor.

A partir de ese momento desarrolló una carrera en cine y televisión con papeles en la serie de Marvel Agents of SHIELD, la película Beyond The Trek, la película Olympus Has Fallen, las ficciones Lucifer, Colony y Kevin From Work, además de la parodia Real Husbands of Hollywood.