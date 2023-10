Francia Raisa se sincera sobre Selena Gomez y revela si donarle un riñón le ha causado problemas de salud

Desde que se conocieron en 2007, la amistad entre Selena Gomez y Francia Raisa era una de las más admiradas en Hollywood. La solidez de su relación se confirmó cuando Raisa le donó un riñón a la cantante, quien iba a perderlo a causa de la enfermedad autoinmune con la que convive desde hace años, el lupus.

Sin embargo, las cosas se torcieron entre ellas cuando durante una entrevista en noviembre de 2022, Selena pronunció un comentario que no sentó demasiado bien a Francia provocando un gran deterioro en su amistad, su posterior distanciamiento y que, unido a ello, generó gran polémica entre sus respectivos fandoms en redes sociales.

Tras largos meses sin mantener contacto, el conflicto se ha resuelto. Gomez y Raisa han demostrado que su amistad está de regreso después de haber sido vistas disfrutando de una cena en Los Ángeles confirmando que su fuerte vínculo continúa muy presente.

Selena Gomez y Francia Raísa | Getty Images

Así lo ha confirmado también Raisa durante una entrevista con Extra en la que ha hablado sobre esta nueva etapa en su amistad, se ha pronunciado ante los rumores que circularon en redes sociales sobre si había sido obligada a donar el riñón a Selena y ha revelado si dicho procedimiento médico le causó algún problema de salud.

"A veces siento que la gente necesita pasar tiempo separada para poder crecer", ha compartido la actriz. "Casi tuvimos que seguir nuestro propio camino y crecer. Ahora estoy muy feliz con mi carrera y mi esfuerzo. No sé si sería capaz de hacer eso si realmente no me hubiera tomado un tiempo para mí y descubriera qué diablos estaba pasando conmigo porque no estaba bien".

"Ahora estoy bien y, para que conste, no tuvo nada que ver con el riñón…", ha querido aclarar Raisa sobre su salud. "Pasé por muchas cosas en mi infancia y hablaré de ello muy pronto... Ella ha sido un gran apoyo durante todo eso", asegura sobre Selena.

"Hoy soy una persona diferente de lo que era el año pasado o incluso cuando cumplí 30, ahora tengo 35, incluso cuando Selena cumplió 30", ha afirmado. "Yo estaba como: 'Es diferente, ¿no?' y ella dijo: 'Sí'. Entonces le dije: 'Bienvenida a tus 30, ahora podemos conocernos de nuevo".

Raisa también ha revelado la curiosa forma en la que se conocieron y se convirtieron en grandes amigas: "Cuando yo estaba en Vida secreta de una adolescente, ella estaba en Los Magos de Waverly Place. Disney hizo que las estrellas de sus series fueran al Hospital Infantil y visitaran a todos los niños. Ella estaba en mi grupo. Ella se acercó a mí y me dijo: 'Mi madre tuvo un embarazo adolescente, tenía 16 años y nos encanta tu serie'. Pensé: 'Dios mío, gracias, a mí me encanta tu serie'".

"Empezamos a hablar, ambas teníamos novios en ese momento, empezamos a cotillear... En el momento en que mi novio y yo rompimos, y ella y su novio rompieron, ella me llamó y me dijo: 'Estoy pasando por algunas cosas… estoy pasando por una ruptura'. Yo estaba como, 'Chica, yo también', y desde entonces fuimos inseparables", ha relatado.

"Estamos unidas por un trauma, lo cual es bonito, pero también puedevolverse difícil y complicado... La gente crece, las relaciones cambian, obviamente la trato como a mi hermana pequeña y ella me trata como a su hermana mayor", ha afirmado Raisa. "No conozco ninguna relación que sea perfecta. Cuando surgió nuestra situación… No, nunca me lo imaginé, pero obviamente nunca me arrepentí. Estoy feliz de que sigamos en la actualidad celebrándonos y apoyándonos la una a la otra".

Sin duda, un gran nuevo comienzo para una larga y renovada amistad entre Selena y Raisa.