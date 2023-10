Selena Gomez se refugia en su hermana de 10 años y sus consejos en sus peores días de salud mental: "Es muy sabia"

Selena Gomez es una de las personas más admiradas y queridas de la cultura pop. Con una diversificada y amplia carrera que comenzó con la exitosa serie de Disney Channel, Los Magos de Waverly Place, que ella misma ha reconocido que recuerda con mucho cariño, Selena ha continuado desarrollando su trayectoria como actriz, pero también ha destacado como cantante, ha creado su propia marca de maquillaje, Rare Beauty, y se ha convertido en una referente de la concienciación sobre la salud mental.

A lo largo de los años, Selena no ha dudado en abrirse con sus seguidores a través de redes sociales destacando la importancia de la salud mental y mostrándose completamente sincera hablando sobre los ataques de odio que ha recibido en torno a sus cambios de peso causado por la medicación para tratar el lupus, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, Selena ha reconocido que su hermana pequeña de 10 años, Gracie Teefey, es uno de sus grandes apoyos y, además, es la persona a la que recurre en sus "días malos" cuando necesita centrarse en su bienestar emocional.

Durante una entrevista para la organización Wondermind, le han preguntado qué es lo que le gusta hacer cuando necesita "tomarse un día para centrarse en su salud mental", a lo que la actriz ha respondido: "Pasar tiempo con mi hermana pequeña, Gracie". "Ella es tan inocente y pura. Ella me ayuda a mantener la perspectiva de la vida", ha confesado.

"Es gracioso porque ella tiene 10 años y yo tengo 31 años e incluso con una diferencia de edad tan grande me encantan sus consejos", ha afirmado Selena. "Ella es muy sabia".

La actriz también ha explicado cómo se da cuenta de que su día va a ser bueno o va a necesitar la compañía de su hermana. "Por lo general, los primeros 10 minutos del día puedo calcular cómo irá mi día", ha compartido. "A veces tengo que aceptar que va a ser un mal día y eso está bien. Todos tenemos días malos".

"No me encanta dar consejos porque no tengo todas las respuestas, pero yo diría que busques un amigo o un familiar con el que te sientas cómodo y que hables abiertamente sobre lo que sientes", ha indicado la actriz.

Selena dio la bienvenida a Gracie con 21 años y durante su etapa de rodaje en Los Magos de Waverly Place. Ambas son hermanas por parte de madre ya que la pequeña es fruto de la pareja formada por Mandy Teefey y el padrastro de la actriz, Brian Teefey.