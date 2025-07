Rosie O'Donnell sorprende con su transformación física después de confesar que ha tomado Mounjaro

Rosie O'Donnell, comediante, actriz, presentadora y productora, saltó a la fama en los años 90 gracias a su estilo directo, humor ácido y carisma frente a las cámaras. Fue presentadora del exitoso The Rosie O'Donnell Show, por el que ganó múltiples premios Emmy.

Más adelante se incorporó al programa The View, donde sus opiniones políticas y sociales marcaron intensos debates que la mantuvieron en el centro del ojo público. También ha tenido una destacada carrera como actriz, con papeles en películas como A League of Their Own, Now and Then y Sleepless in Seattle.

Rosie O'Donnell | Getty

Más allá de la pantalla, O'Donnell ha sido una voz influyente en causas sociales, incluyendo los derechos LGBTQ+, la adopción y la salud mental. Durante años, ha hablado abiertamente sobre su experiencia como madre, sus batallas personales y su salud, algo de lo que ha hablado recientemente.

La presentadora ha acudido a la premiere de Burlesque: The Musical en Londres donde ha acaparado miradas por su cambio físico.

Rosie O'Donnell | Getty

Rosie, que lucía un elegante traje gris y pantalones negros con arte callejero neoyorquino, evidenciaba una transformación física notable tras un proceso de pérdida de peso.

En un post de Instagram, O'Donnel compartía una imagen que ha generado revuelo, acompañada del mensaje: "No me puedo creer que esta sea yo ahora", añadiendo hashtags como #mounjaro (un medicamento similar al Ozempic), #weightloss (pérdida de peso) y #bodydysmorphia (dismorfia corporal) para explicar el origen de su cambio.

La razón por la que Rosie consume Mounjaro es por su diabetes de tipo 2 y, entre los efectos secundarios de este medicamento está la pérdida de peso. Esto y los nuevos hábitos de salud de la presentadora han propiciado su cambio físico.

La revelación de su transformación en la alfombra roja confirma que, tras años de lucha con su peso y salud, Rosie O'Donnell está abrazando una nueva versión de sí misma más saludable, consciente y feliz con su cuerpo.