Adiós a Claudia Cardinale, "desaparece una de las grandes actrices italianas de todos los tiempos"

La muerte de la actriz Claudia Cardinale este 23 de septiembre a los 87 años deja al cine sin "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana".

"Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor", escribió Giuli en su cuenta de X.

Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años | EUROPAPRESS

El ministro lamentó la muerte de la actriz, que fue "conocida en todo el mundo" y "supo inspirar con su extraordinario talento a los principales directores del siglo XX".

Claudia Cardinalefue musa de directores como Luchino Visconti o Federico Fellini y apareció en títulos emblemáticos como 8½ (Fellini, ocho y medio), IlGattopardo (El gatopardo), Rocco e i suoifratelli (Rocco y sus hermanos) o Cera una volta il West (Hasta que llegó su hora en España y Érase una vez en el Oeste en Latinoamérica).

La actriz Claudia Cardinale | EFE

También participó en producciones de Hollywood como The Pink Panther (La pantera rosa), de 1963.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.