La actriz Elizabeth Hurley resultó clave para que el cantante Billy Ray Cyrus limara asperezas con su hija Miley Cyrus y pudiera acudir el sábado 21 de noviembre a su boda con Maxx Morando en Palm Springs (California).

Según ha revelado una fuente en exclusiva a la revista PEOPLE, la actriz y modelo británica (que mantiene una relación sentimental con el artista desde 2025) "desempeñó un papel fundamental para ayudar a Miley y Billy Ray a reconectar" tras años de altibajos familiares.

"La familia lo es todo para Liz", aseguraba la fuente, explicando que Hurley "animó" a Billy Ray a "reparar su relación con Miley" de cara a la boda. "Fue muy especial para ambos poder formar parte del día de su boda", añadía, destacando además que la actriz acudió a la celebración acompañada de su hijo, Damian Hurley, junto a la madre de la novia, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus.

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus | Instagram de @elizabethhurley1

A lo largo de los años, la familia Cyrus (que también integran Braison Cyrus, Brandi Cyrus y Trace Cyrus, ambos adoptados por Billy Ray de una relación anterior de Tish, además de Christopher Cyrus, hijo del cantante con su expareja Kristin Luckey) ha atravesado diversas etapas complicadas.

Por ello, presenciar esa celebración de unión en Palm Springs tuvo un significado especial para su entorno: "Sabiendo todo lo que costó llegar a ese punto, verlos a todos juntos fue realmente conmovedor. Lo más especial fue ver a toda la familia de Miley reunida para celebrarla. Querían que se sintiera querida y que tuviera un día de boda mágico", agregaba la fuente.

La ceremonia nupcial entre Miley Cyrus y Maxx Morando se ha celebrado junto a una piscina, donde los recién casados intercambiaron sus votos bajo un arco adornado con flores blancas: "Fue una ceremonia preciosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa de antemano. Durante los votos, no paró de sonreír a pesar de las lágrimas. Intentaba mantener la compostura, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx", comentaba la fuente.

Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando | Reuters

Por su parte, la historia entre Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley comenzó en 2022, cuando se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise en la isla caribeña de Nevis, poco después de que concluyera el matrimonio del intérprete de Achy Breaky Heart con Tish Cyrus.

La pareja hizo oficial su romance el Domingo de Pascua de 2025 y continúa dando pasos en su relación. De hecho, durante una reciente intervención en el podcast Off Air with Jane and Fi, Hurley reveló que ella y Billy Ray "van a vivir juntos" en Los Ángeles mientras ella rueda la segunda temporada de The Burbs.